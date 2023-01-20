Американцы провели симуляцию атаки России на США 300 ядерными ракетами
Американские ученые провели эксперимент, предполагающий, что Россия нанесет удар по США 300 ядерными ракетами, сообщает Financial Times.
На международной конференции по ядерной политике, организованной Фондом Карнеги в Вашингтоне в конце 2022 года и собравшей ведущих мировых экспертов по национальной безопасности, ее участники смогли почувствовать себя на месте президента США, которому предстоит принимать решение в ситуации, если Россия запустилт 300 ядерных ракет по всем системам баллистических ракет наземного базирования США.
Выяснилось, что Соединенные Штаты не смогут их всех уничтожить, а значит "умрут миллионы американцев".
Эксперимент провели Шэрон Вайнер и Мориц Катт, эксперты по национальной безопасности из Принстонского университета. Присутствовавший на конференции журналист Financial Times описывал свои впечатления: "У меня есть 15 минут, чтобы принять решение. За это я должен выбрать один из трех вариантов: все предполагают ответный удар по России, в результате которого погибнет от 4 до 45 миллионов человек. Что я буду делать?"
"Мне предстоит принять самое сложное решение, которое может принять человек за всю историю человечества. Чувство ответственности просто зашкаливает. В ушах звенят слова советника по национальной безопасности: "Если вы не ответь и нападение окажется реальным, что ты тогда скажешь американцам?", - описывает ситуацию журналист.
Моделирование основано на реальном алгоритме действий, предусмотренном американскими руководствами по ядерному реагированию, содержание которых практически не изменилось со времен холодной войны. Цель этого эксперимента — выяснить, как люди ведут себя в ситуации большого давления, когда им приходится принимать очень важное решение без необходимой информации.
Опубликовано: Николай Скира