Госдеп США осудил слова Медведева о риске начала ядерной войны

Пресс-служба американского Госдепартамента выступила с критикой заявления Дмитрия Медведева о возможности начала ядерной войны из-за поражения России в СВО.

20 января сотрудник пресс-службы Госдепа США Ведант Пател публично заявил, что Вашингтон осуждает слова экс-президента России Дмитрия Медведева, заявившего о риске начала ядерной войны в случае проигрыша российской армии на территории Украины. По словам Патела, американское руководство не впервые слышит подобные высказывания от первых лиц российской власти.

Также Ведант Пател отметил, что в Соединённых Штатах не считают возможным наличие победителей по итогам любой войны с применением вооружений массового поражения.