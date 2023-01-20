RMF FM: Венгрия заблокировала транш ЕС для Украины на 500 млн евро

Издание RMF FM утверждает, что постпредство Венгрии в Евросоюзе наложило вето на выделение нового пакета помощи Киеву.

В пятницу информагентство RMF FM со ссылкой на инсайдера сообщило, что постоянные представители Венгрии в Брюсселе заблокировали седьмой пакет оружейной помощи Украины со стороны Европейского союза, приблизительная стоимость которого оценивается в 500 миллионов евро. Примечательно, что данные деньги выделены Европейским фондом мира.

Ожидается, что 22 января представители Евросоюза попытаются оказать давление на венгерских представителей содружества с целью уговорить их поддержать пакет помощи для Киева.