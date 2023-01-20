Экс-президент Казахстана Назарбаев успешно перенёс операцию на сердце

Бывший казахстанский президент Нурсултан Назарбаев перенёс срочную операцию на сердце после медицинского обследования.

20 января менеджер Назарбаева Александр Аксютиц публично заявил, что его подопечный был госпитализирован в Астане для комплексного обследования сердечно-сосудистой системы, после чего бывшему президенту сообщили, что ему требуется операция. По данным Аксютица, Нурсултан Назарбаев успешно перенёс операцию на сердечной мышце.

Также Александр Аксютиц отметил, что сейчас Назарбаев находится в стабильном состоянии под присмотром врачей, не демонстрируя никакой негативной симптоматики.