Посольство России осудило желание США передать активы РФ Украине
2023-01-20 09:55
Российское посольство в Вашингтоне выступило с критикой стремления американского правительства отдать Киеву принадлежащие России активы.
Утром 20 января пресс-служба российского посольства в Вашингтоне сообщила, что Москва решительно осуждает любые планы правительства Соединённых Штатов, направленных на передачу конфискованных у России активов в Украину с целью восстановления инфраструктуры данного государства.
По мнению представителей российского посольства в США, американские власти лоббируют глубоко личные интересы, пытаюсь изменить действующую юридическую систему собственной страны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей