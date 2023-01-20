Посольство России осудило желание США передать активы РФ Украине

APS
2023-01-20 09:55

Российское посольство в Вашингтоне выступило с критикой стремления американского правительства отдать Киеву принадлежащие России активы.

Утром 20 января пресс-служба российского посольства в Вашингтоне сообщила, что Москва решительно осуждает любые планы правительства Соединённых Штатов, направленных на передачу конфискованных у России активов в Украину с целью восстановления инфраструктуры данного государства.

По мнению представителей российского посольства в США, американские власти лоббируют глубоко личные интересы, пытаюсь изменить действующую юридическую систему собственной страны.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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