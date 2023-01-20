Назаров оскорбил своего поклонника, который поинтересовался планами актера на будущее

Уволенный из МХТ актер Дмитрий Назаров накинулся на фаната в соцсетях, который спросил знаменитость о планах на будущее.

После того как актер Дмитрий Назаров был уволен из театра, он не всегда ведет себя корректно даже по отношению к своим обожателям.

Вопрос фаната о планах артиста на будущее вызвал у Назарова бурную реакцию.

Дмитрий назвал несчастного "педагогом оральным", утверждая, что "Нижний Новгород, Челябинск, Нижний Тагил просят прощения за нескольких идиотов, которые их обворовали", не допустив звезду сцены к выступлениям.