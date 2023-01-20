МО Беларуси: российские и белорусские лётчики тренируют подавление ПВО
2023-01-20 10:57
В Министерстве обороны Республики Беларусь раскрыли подробности совместных российско-белорусских лётных учений.
20 января пресс-служба белорусского Минобороны сообщила, что совместные лётно-тактические учения с применением истребительной авиации из России и Беларуси проходят на Ружанском полигоне, дислоцированном в Брестской области.
По данным военного ведомства Беларуси, в рамках учебных мероприятий российские и белорусские пилоты истребителей отрабатывают способы подавления систем противовоздушной обороны условного противника, нанесение ударов по пунктам дислокации техники и солдат армии потенциального неприятеля и прикрытие собственной пехоты на поле боя.
Опубликовано: Ткачёв Андрей