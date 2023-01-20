Алиев заявил, что мирные переговоры с Арменией зашли в тупик по вине Еревана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил о невозможности подписания мирного соглашения с Арменией из-за нежелания армянских властей отвечать на предложение о перемирии.

Как заявил Алиев, переговоры зашли в тупик, так как, к сожалению, Армения не ответила на предложение Азербайджана о подписании мирного соглашения, которое будет очень простым и будет основываться на фундаментальных принципах международного права.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку инициировал проведение мирной повестки и настаивает на продолжении переговоров о перемирии, однако Ереван постоянно уклоняется от их проведения. По словам Байрамова, представители армянских властей отказались от встречи в Москве за день до назначенной даты ее проведения, тем самым фактически блокировав переговорный процесс. Между тем азербайджанские власти готовы к скорейшему проведению трехсторонней встречи руководителей внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении и России, при этом армянская сторона должна отдавать себе отчет, что продвижение мирного процесса для Еревана не менее важно, чем для Баку.