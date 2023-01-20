The Economist: в случае честных выборов Эрдоган может лишиться своего поста

По сообщению британского издания, партия возглавляемая действующим президентом Турции стремительно теряет свою популярность в стране.

Согласно опросам, аналитики сходятся во мнении, что через 4 месяца у оппозиции появится неплохой шанс на победу, при условии ее консолидации вокруг самого популярного кандидата.

Но выборы при этом обязательно должны проходить честно.

Сами президентские выборы, как и парламентские, должны состояться в июне этого года. И для Эрдогана крайне тревожным фактом выглядит то, что партия президента проиграла выборы в 3 крупнейших городах страны: Стамбуле, Анкаре и Измире.