The Economist: в случае честных выборов Эрдоган может лишиться своего поста
2023-01-20 11:38
По сообщению британского издания, партия возглавляемая действующим президентом Турции стремительно теряет свою популярность в стране.
Согласно опросам, аналитики сходятся во мнении, что через 4 месяца у оппозиции появится неплохой шанс на победу, при условии ее консолидации вокруг самого популярного кандидата.
Но выборы при этом обязательно должны проходить честно.
Сами президентские выборы, как и парламентские, должны состояться в июне этого года. И для Эрдогана крайне тревожным фактом выглядит то, что партия президента проиграла выборы в 3 крупнейших городах страны: Стамбуле, Анкаре и Измире.
Опубликовано: Сергей Стаалкер