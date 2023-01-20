Кончаловский заявил, что Пугачеву и Галкина ждет полное забвение

Режиссер Егор Кончаловский заявил, что не стоит столько внимания уделать Алле Пугачевой и Максиму Галкину, так как их ждет полное забвение вскоре.

Егор Кончаловский признался, что переживает за певицу Аллу Пугачеву, ведь она последовала за супругом. По-человечески кинодеятель понимает исполнительницу.

Режиссер заявил, что если бы он придерживался позиции, отличной от той, которой придерживается большинство, он бы тоже ждал от своей жены полной поддержки.

Главе съемочного процесса непонятно излишнее внимание к звездному семейству, ведь совсем скоро об артистах никто не вспомнит.