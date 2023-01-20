Мочальников: Россия и Пакистан договорились о поставках нефти

Представитель Минэнерго РФ Сергей Мочальников утверждает, что Пакистан и Россия добились соглашения о поставках нефти и нефтепроудктов.

Днём 20 января заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников публично заявил, что накануне Россия и Пакистан достигли договорённости о поставки нефти и её производной продукции. По данным Мочальникова, он встретился с пакистанскими коллегами, где они обсудили проблематику функционирования "Пакистанского потока".

При этом Сергей Мочальников отмечает, что на все вопросы официальных представителей Минэнерго Пакистана о данном трубопроводе российской стороной были даны исчерпывающие ответы.