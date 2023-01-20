МИД КНР ответил на письмо Зеленского , пообещав добиться мира в Украине

Министерство иностранных дел Китая предоставило Владимиру Зеленскому ответ на личное письмо Си Цзиньпину.

20 января представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь прокомментировал письмо, написанное Владимиром Зеленским к лидеру коммунистической партии КНР Си Цзиньпину. По словам Вэньбиня, Китая обязуется способствовать установлению мира на территории Украины в соответствии с просьбой Зеленского.

Также Ван Вэньбинь отметил, что китайское правительство намеревается занять ключевые позиции в вопросах урегулирования украинского кризиса путём дипломатии.