Лия Ахеджакова может попасть в список иноагентов России

Глава Федерального проекта по безопасности Виталий Бородин направил соответствующую заявку в Генпрокуратуру РФ.

84-летнюю народную артистку РФ могут лишить наград и привилегий и даже признать иноагентом за то, что она критикует СВО на Украине, сообщает Рrozvezd.

После неосторожных высказываний звезды Виталий Бородин, глава российского Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, направил соответствующую заявку в Генпрокуратуру РФ.

В документе высказана просьба проверить слова актрисы и признать ее иноагентом. В высказываниях Лии Ахеджаковой усмотрели дискредитацию ВС РФ, и не только.

В частности, в одном из своих постов актриса написала, что она устала от "мнимого величия России".

Как стало известно изданию, Генпрокуратура РФ уже приступила к рассмотрению обращения Виталия Бородина, так что звезду советских комедий вскоре могут признать иноагентом.