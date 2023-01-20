Хаматова пожаловалась на невыносимые условия работы за рубежом

Актриса Чулпан Хаматова жалуется, что ей приходится работать теперь в тяжелых условиях. Выступая в американском городе Сан-Франциско, артистка чуть не замерзла.

Актриса Чулпан Хаматова вышла на сцену американского города Сан-Франциско в рамках постановки "Орфей", читая произведения российских поэтов.

Знаменитость пожаловалась в интервью Ксении Чабаненко, что кондиционеры в помещении работали на всю мощь.

Хаматова опасалась, что от холода у нее будет дрожать голос.