Депутат Нилов предложил запретить в России коллекторские агентства

Соответствующее заявление заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сделал в своем телеграм-канале.

Парламентарии от фракции ЛДПР разработали законопроект о запрете деятельности коллекторских агентств в Российской Федерации и привлечении кредиторами третьих лиц для работы с должниками, просрочившими платежи.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в нынешних условиях необходимо запретить в России деятельность организаций, специализирующихся на возвратах просроченной задолженности, а также запретить привлечение кредиторами иных третьих лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на погашение просроченной задолженности.

В случае принятия законопроекта необходимо будет внести изменения в закон «О потребительском кредите», а также в некоторые другие законодательные акты, регламентирующие вопросы взаимоотношений кредиторов с должниками. Как полагают парламентарии от фракции ЛДПР, реализация данной инициативы не только защитит права и законные интересы российских граждан, оказавшихся в затруднительном финансовом положении, но и позволит высвободить большое количество трудоспособного населения, способных заняться производительным трудом.