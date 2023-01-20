300 тысяч евро: директор Пугачевой озвучила условия выступления Примадонны и Галкина

За такую сумму Алла Борисовна якобы готова спеть свои хиты на свадьбе неизвестных богачей.

Елена Чупракова, которая является директором Аллы Пугачевой, проговорилась о том, что Примадонна вместе с мужем-иноагентом, несмотря на политическую позицию, готовы выступить на свадьбе в Беларуси, сообщает Рrozvezd.

Издание со ссылкой на Телеграм-канал "Абзац" уточняет, что журналисты позвонили Чупраковой и расспросили, на каких условиях поп-дива готова спеть на свадьбе неизвестных богачей.

Звонивший при этом представился другом молодоженов - якобы он хочет в качестве свадебного подарка преподнести им выступление артистов. Директор певицы сначала заявила: ни при каких обстоятельствах Пугачева петь не будет.

Однако, услышав сумму в 300 тысяч евро, сдалась и пообещала уточнить.

«Алла Борисовна никак вообще. По крайней мере, в ближайшее время», – поначалу ответила Чупракова. А затем спросила: «Сколько у них есть денег?». Когда ей назвали серьезную сумму, перестала возражать и пообещала уточнить у артистов.