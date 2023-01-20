Гастроэнтеролог рассказала, для кого полезны конфеты с лакрицей и кому их есть нельзя

Лакрица известна также как солодка. Из растения изготавливаются лекарства и сладости с необычным вкусом - жевательные конфеты и леденцы.

Лакричные конфеты - на любителя, отличаются специфическим вкусом и считаются полезным лакомством, особенно если делаются без добавления сахара.

О пользе и противопоказаниях к употреблению этих сладостей рассказала Наталья Сычева, диетолог, терапевт, гастроэнтеролог:

"Лакрица – это всем известное растение солодка. Она обладает антибактериальными свойствами, в ее составе есть растворимая клетчатка, что хорошо для нашего желудочно-кишечного тракта, и мощные антиоксиданты. Поэтому леденцы и жевательные конфеты из лакрицы полезны, особенно если там нет сахара"

Приемлемой нормой считается 30 г конфет с лакрицей в сутки.

Жевательные резинки из лакрицы без сахара - хорошее профилактическое средство для оздоровления полости рта и предупреждения кариеса.

Но есть люди, которым это лакомство не подходит. Например, те, у кого часто бывают отеки.

Мужчинам и женщинам с сахарным диабетом второго типа, ожирением третьей степени, морбидным ожирением - "когда масса тела очень большая".

В этом случае, по мнению специалиста, лакричные конфеты лучше исключить.

Также из лакрицы или солодки изготавливаются растительные сиропы от кашля. Они являются эффективным отхаркивающим средством и подходят для комплексной терапии.

Однако назначать лекарства себе самостоятельно не стоит. Только врач может оценить состояние больного и принять решение о назначении солодки в качестве лечебного препарата.