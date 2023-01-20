Песков заявил, что отношения между Россией и США находятся в низшей точке за всю историю

Это заявление пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сделал на пресс-конференции с журналистами, комментируя взаимоотношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки.

Как заявил Песков, несмотря на изначальные робкие надежды, связанные с Женевой и другими событиями, они были очень плохими для двусторонних отношений между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией — которые находятся сейчас, к сожалению, в самой низшей точке за всю историю. Как подчеркнул Песков, на обозримую перспективу надежд на улучшение не просматривается.

Также Песков подчеркнул, что Кремль неоднократно предлагал странам Евросоюза и США обсудить свои озабоченности, но эти предложения остались без ответа. Кроме этого, кремлевский спикер высказался насчет того, что не стоит придавать слишком большое значение поставкам танков, которые Запад планирует отправлять на Украину.

Что касается дат выступления президента Путина перед Федеральным собранием, а также его прямой линии с россиянами, то в настоящее время конкретики по этому вопросу нет, сообщил Песков.