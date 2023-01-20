Экоактивистка в Австралии разрисовала картину живописца МакКаббина

Таким способом был выражен протест против добычи газа на полуострове Бурруп, который угрожает наскальной живописи коренных народов континента.

Экоактивистка разрисовала полотно кисти Фредерика МакКаббина «Не повезло» в художественной галерее, которая расположена в Западной Австралии, сообщает Рамблер со ссылкой на Тhe Guardian.

37-летняя экозащитница с помощью наполненного желтой краской баллончика нанесла на картину логотип нефтегазовой компании Woodside. А двое других протестующих расположили на полу галереи флаг аборигенов. Еще одна экоактивистка приклеила свою руку к стене музея.

Таким способом экозащитники протестовали против добычи газа на полуострове Бурруп. Они считают, что местные организации наносят невосполнимый ущерб наскальным рисункам коренных народов континента.

Как стало известно, картина МакКаббина при этом не пострадала, потому что была под защитным стеклом.

Ранее активисты экодвижения Letzte Generation облили нефтью полотно «Смерть и жизнь» австрийского мастера кисти Густава Климта в Музее Леопольда в Вене.