Эксперт назвала продукты, улучшающие состояние кожи

Эндокринолог, врач-диетолог Алена Барредо уточнила, каким должен быть рацион, способствующий качеству кожи.

Что надо есть, чтобы кожа оставалась молодой, красивой и чистой? Прежде всего - жирные сорта рыбы, подчеркнула эндокринолог, врач-диетолог Алена Барредо.

В ней содержатся омега-3 жирные кислоты, которые обеспечивают оптимальный уровень влажности кожи, а также ее эластичность.

Есть смысл включить в рацион и квашеную капусту. В ней много витамина С, улучшающего синтез коллагена. В итоге кожа становится упругой, подтянутой.

Очень полезен в этом отношении и такой овощ, как морковь. Она содержит много много бета-каротина - предшественника витамина А.

Желательно добавить и гранат. В этом фрукте есть вещества, улучшающие всасываемость железа в кишечнике, и это тоже хорошо сказывается на состоянии кожи.