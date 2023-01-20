Лукашенко сменил свой рабочий компьютер Apple на белорусский Horizont

Александр Лукашенко принял решение о прекращении использования компьютерной техники американской компании Apple.

В пятницу официальный Telegram-канал пресс-службы президента Беларуси "Пул Первого" сообщил, что в кабинете Александра Лукашенко проводятся работы по установке отечественного компьютера Horizont, произведённого в стране минувшей осенью. Известно, что ранее Лукашенко пользовался компьютером Apple.

Характерно, что ранее Александр Лукашенко настоял на усилении локализации компьютерной техники производства Horizont в Беларуси до 70 процентов до 2024 года.