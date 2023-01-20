Песков советует верить словам Путина о завершении мобилизации в России

Дмитрий Песков прокомментировал слухи о возможном продолжении частичной мобилизации РФ вопреки словам Владимира Путина.

20 января глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков пообщался с российскими журналистами, где публично заявил, что советует гражданам не доверять публикациям западных СМИ о продолжении частичной мобилизации в России в режиме скрытности. По словам Пескова, следует ориентироваться на заявление Владимира Путина, объявившего конец мобилизации в стране.

Также Дмитрий Песков отметил, что после того, как мобилизационные процессы в РФ завершились, в российскую армию начали поступать призванные на срочную службу.