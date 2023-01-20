Диетолог назвала продукты, которые нельзя хранить в морозильной камере

Не все продуты подходят для замораживания. При таком способе хранения многие из них теряют полезные свойства и меняют свой состав не в лучшую сторону.

Продукты замораживают, чтобы сохранить их на длительный срок. В морозилку помещают скоропортящуюся еду, фрукты, овощи, которые не долежат до зимы в свежем виде.

Насколько полезными остаются эти продукты, если их держать в замороженном виде, рассказал специалист.

Также диетолог Марият Мухина объяснила, какую еду точно не стоит класть в морозильное отделении:

"Не рекомендовано замораживать зелень и травы – в этом случае разрушается хлорофилл, теряются витамины, антиоксидантная активность продуктов. Остается только клетчатка. Нельзя замораживать богатые водой овощи – огурцы, помидоры, кабачки. Это будет точно отрава, после разморозки продукты потеряют прочность, упругость, их нельзя будет употреблять в свежем виде, только добавлять в горячие блюда. Плохо замораживать бананы: после разморозки это будет просто трава. Потом их можно будет использовать только в выпечке или, например, в смузи"

После заморозки меняется структура белка в продуктах. Результатом становится "разрыв белковых связей или денатурация белка".

Не стоит также замораживать кисломолочные продукты, при попытке их разморозить получится "створоженный кефир плохого качества, с грубыми прожилками сыворотки".

Не нужно хранить в морозилке сыр, достав его оттуда и разморозив, хозяйка сможет употребить продукты только для выпечки или приготовления блюд.

В свежем виде такой сыр есть уже нельзя, он теряет "органолептические свойства".

После замораживания ухудшается качество орехов - миндаля, арахиса, фундука.

При низкой температуре изменяется в худшую сторону активность полиненасыщенных жирных кислот в составе этих продуктов.