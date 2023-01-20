Разрушают ДНК и провоцируют рак: ученые рассказали, чем опасны сушилки для ногтей

Согласно исследованиям, даже один 20-минутный сеанс может привести к гибели 20–30 процентов клеток.

Биоинженеры и онкологи Калифорнийского университета в Сан-Диего исследовали последствия обработки рук с помощью ультрафиолетовых сушилок для ногтей. Решение провести такую работу было принято в связи со случаями рака кожи пальцев участниц конкурсов красоты, сообщает Вокруг света.

По мнению ученых, диагноз мог быть связан с частотой проведения таких бьюти-процедур.

Ультрафиолетовые излучающие устройства, напоминающие мини-солярии, — стандартные приборы в салоне маникюра. Они используются для отвердения гелей для ногтей.

Для исследования ученые использовали три типа клеток: кератиноциты и фибробласты кожи человека, а также эмбриональные фибробласты мышей. Клеточные линии подвергали воздействию ультрафиолетового излучения - по 20 минут в день в течение 3-х дней, а затем по 20 минут с перерывом в час

Наблюдения показали: каждый 20-минутный сеанс приводит к гибели 20–30 процентов клеток, а регулярные процедуры уничтожают 70 процентов клеток.

«ДНК повреждается, причем некоторые повреждения со временем не восстанавливаются, что приводит к мутациям после каждого воздействия сушилки для лака», — рассказал профессор биоинженерии Калифорнийского университета в Сан-Диего Людмил Александров.

«У пациентов с раком кожи ровно такие же паттерны мутаций, которые замечены в облученных клетках», - добавил ученый. По данным онкологов, образцы подобных соматических мутаций повсеместно присутствуют у пациентов с меланомой.