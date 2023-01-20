Агенты ФСБ задержали жителя Керчи за призыв убивать военных России

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ произвели задержание жителя Керчи за высказывания экстремистского характера.

Журналисты информационного агентства "ТАСС" уведомляют, что представители ФСБ России задержали местного жителя Керчи, который распространял в социальной сети "Одноклассники" публичные призывы к убийству российских военнослужащих. Известно, что действия задержанного расценены как экстремизм, ввиду чего подозреваемому угрожает пять лет тюремного заключения.

Примечательно, что ранее суд города Брянска приговорил россиянина к четырём с половиной годам лишения свободы за попытку экспорта оружейного пороха на территорию Украины.