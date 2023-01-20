В Германии ликвидировали дочернюю фирму для сертификации Nord Stream 2 AG

Начиная с нового года на территории Германии была уничтожена компания, отвечающая за сертификацию российского "Северного потока-2".

Журналисты новостного ресурса T-online уведомляют, что с 1 января 2023 года на территории Германии свою деятельность прекратила компания Gas for Europe GmbH, которая являлась дочерней фирмой российского газопровода Nord Stream 2 AG и была создана исключительно для его сертификации.

По данным T-online, ликвидация фирмы Gas for Europe является сигналом к тому, что немецкое Федеральное сетевое агентство не планирует сертифицировать работу "Северного потока-2" в обозримом будущем.