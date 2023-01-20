Американский посол в России прибудет в Москву до конца января

Вновь назначенный посол Лин Трейси прибудет в Москву и приступит к работе до конца января.

Посол США в России Лин Трейси прибудет в Москву уже до конца текущего месяца, сообщает РБК со ссылкой на свои источники близко знакомые с ситуацией.

Американский посол прибудет в российскую столицу до конца января", - заявил один из собеседников РБК.

Лин Трейси - первая женщина на этом посту за всю историю взаимоотношений России и США. Ее кандидатуру утвердили в Конгрессе в конце декабря прошлого года.

Должность посла США в России вакантна с сентября 2022 года после ухода Джорджа Салливана.