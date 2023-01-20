Священники в шоке от того, что поклонники не дают Чуриковой обрести покой

Совсем недавно Россия прощалась с любимицей публики, актрисой Инной Чуриковой. Сейчас же священнослужители шокированы тем, что творят россияне на могиле знаменитости.

Поток поклонников на могилу недавно ушедшей актрисы Инны Чуриковой не прекращается.

Священники признаются, что давно не видели такого наплыва людей.

Служители церкви недовольны тем, как некоторые ведут себя на кладбище.

Многие делают селфи на могиле звезды экрана и сцены, не давая обрести покой усопшей.

Были и такие, что вели стримы даже во время прощания с любимицей народа, игнорируя замечания охраны.