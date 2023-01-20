Миллиардер, занимавший вторую строчку по богатству в Азии, потерял 93 процента состояния

Активы Хуэй Ка Яня сократилось с 42 миллиардов долларов (на пике в 2017 году) до 3 миллиардов долларов.

Последние несколько лет были не самыми удачными для богатых людей в Китае. В частности, состояние миллиардера Хуэй Ка Яня, председателя совета директоров компании по развитию недвижимости China Evergrande, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, упало почти на 93%.

Состояние Хуэя, который когда-то был вторым по богатству человеком в Азии, сократилось с 42 миллиардов долларов (на пике в 2017 году) до 3 миллиардов долларов.

А компания Evergrande стала самым задолжавшим застройщиком недвижимости в Китае - с обязательствами на сумму 300 миллиардов долларов.

Хуэй использовал личное состояние, чтобы поддержать свою тонущую компанию, продавая собственные дома и самолеты. Но этого было недостаточно, компания объявила дефолт по своим облигациям в долларах США в декабре 2021 года.

В прошлом году она не смогла реализовать первоначальный план реструктуризации долга, что привело к большим опасениям по поводу ее будущего.

Evergrand - огромная компания, насчитывающая около 200 000 сотрудников, достигшая объема продаж более 110 миллиардов долларов в 2020 году и владеющая более чем 1300 проектами в более чем 280 городах.

Аналитики давно обеспокоены тем, что крах Evergrande может привести к более широким рискам для рынка недвижимости Китая, нанеся ущерб домовладельцам и финансовой системе в целом. На недвижимость и смежные отрасли приходится до 30% ВВП.

Но Хуэй не единственный, чье состояние недавно было массово разрушено. Илон Маск, генеральный директор Tesla, SpaceX и Twitter, стал первым человеком, потерявшим 200 миллиардов долларов своего состояния, по данным Bloomberg в прошлом месяце.