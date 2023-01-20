Кардиохирург рассказал об операции на сердце у экс-президента Казахстана Назарбаева

Казахский кардиохирург рассказал подробности операции на сердце у бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву сделали операцию на сердце, длившуюся около 2,5 часов, рассказал кардиохирург Юрий Пя.

"Операция длилась около 2,5 часов. Хотя будет точнее назвать хирургическое вмешательство лечебно-профилактической процедурой. Все прошло очень хорошо. Нам есть чем гордится", - сказал врач.

Юрий Пя подчеркнул, что в настоящий момент Назарбаев чувствует себя хорошо и готов к выписке.