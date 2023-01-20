Российские войска продвинулись вперед в районе Бахмута и в Запорожье

Актеры, которые в жизни добились высоких результатов в боевых искусствах

Многие актеры, которые снимаются в боевиках и демонстрируют на экране свои умения супергероев, являются настоящими профессионалами боевых искусств не только в кино, но и в реальной жизни.

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