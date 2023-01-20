Российские войска продвинулись вперед в районе Бахмута и в Запорожье

APS
2023-01-20 14:12

Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенных пунктов в районе Бахмута и в Запорожье.

Подразделения российской армии установили контроль над селом Клещеевка в районе Бахмута и населенным пунктом Лобковое в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны России.

Также оборонное ведомство рассказало о сбитом в районе деревни Посад-Покровское Херсонской области вертолета Ми-8 Воздушных сил Украины.

Опубликовано: Максим Алексеев









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