Российские войска продвинулись вперед в районе Бахмута и в Запорожье
2023-01-20 14:12
Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенных пунктов в районе Бахмута и в Запорожье.
Подразделения российской армии установили контроль над селом Клещеевка в районе Бахмута и населенным пунктом Лобковое в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны России.
Также оборонное ведомство рассказало о сбитом в районе деревни Посад-Покровское Херсонской области вертолета Ми-8 Воздушных сил Украины.
Опубликовано: Максим Алексеев