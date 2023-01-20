Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу
2023-01-20 14:32
Сигнал об опасности воздушного нападения прозвучал во всех областях Украины
Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщает сайт Минцифры страны.
Первый сигнал прозвучал в 13:40 изначально в Харьковской, Николаевской а также подконтрольной Киеву части Запорожской области.
К 14:00 сигнал об опасности воздушного нападения прозвучал во всех регионах страны.
Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.
Опубликовано: Максим Алексеев