Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу

Сигнал об опасности воздушного нападения прозвучал во всех областях Украины

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщает сайт Минцифры страны.

Первый сигнал прозвучал в 13:40 изначально в Харьковской, Николаевской а также подконтрольной Киеву части Запорожской области.

К 14:00 сигнал об опасности воздушного нападения прозвучал во всех регионах страны.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.