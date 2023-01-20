Эксперты считают, что штамм коронавируса «Кракен» может полностью вытеснить «Омикрон»

В Соединенных Штатах на него приходится почти половина случаев всех заражений.

Цифра заболевших "Кракеном" в США доходит до 43,6 % от всех случаев. По предположению специалистов, скоро новая вариация может вызвать очередной всплеск заболеваемости Covid-19 во всем мире.

Врачи отмечают, что меняется степень заразности вируса. "Кракен" характеризуется способностью обходить иммунитет человека, в то время как "Омикрон" отличается просто высокой заразностью.

Симптомы нового штамма схожи с самым первым вариантом Covid-19. Он характеризуется высокой температурой и болями в суставах.

Также возможны кашель, насморк, тошнота и рвота. Часто отмечается затрудненное дыхание.