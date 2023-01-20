Звезда соцсетей, комик Азиз Аль-Ахмад ушел из жизни в 27 лет
2023-01-20 14:43
Юмор и смех звезды соцсетей, комика Азиза Аль-Ахмада был очень любим пользователями. По этой причине его уход из жизни в 27 лет шокировал поклонников.
Комик из Сирии Азиз Аль-Ахмад получил известность благодаря социальным сетям, в которых выкладывал ролики со своими выступлениями.
Дело в том, что юморист страдал от гормонального заболевания, влияющего на его развитие.
Он ушел из жизни 19 января в возрасте 27 лет.
Опубликовано: Наталья Гончарова