Звезда соцсетей, комик Азиз Аль-Ахмад ушел из жизни в 27 лет

Юмор и смех звезды соцсетей, комика Азиза Аль-Ахмада был очень любим пользователями. По этой причине его уход из жизни в 27 лет шокировал поклонников.

Комик из Сирии Азиз Аль-Ахмад получил известность благодаря социальным сетям, в которых выкладывал ролики со своими выступлениями.

Дело в том, что юморист страдал от гормонального заболевания, влияющего на его развитие.

Он ушел из жизни 19 января в возрасте 27 лет.