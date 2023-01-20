В США начали массово вакцинировать подростков и взрослых от ожирения
В стране начали применять первый в мире безопасный препарат, предотвращающий набор лишних килограммов.
Министерство здравоохранения и социальных служб США одобрило применение новой инъекции от ожирения как для взрослых, так и для подростков.
До этого долгие годы считалось, что ожирение является результатом неправильного питания, переедания и малой физической активности. Но позже ученые выяснили: ожирение является болезнью, которую можно победить медикаментами.
Учеными был открыт гормон, вызывающий чувство насыщения. Как выяснилось, он вырабатывается в жировой ткани.
Этот гормон называется лептин. Он и лег в основу медикамента, способного бороться с ожирением.
Препарат под названием "семаглутид" прошел клинические испытания, которые завершились в 2021 году.
Участвовавшие в испытаниях люди за 16 месяцев инъекций, которые вводились им каждую неделю, потеряли около 15 % массы тела.
В ходе эксперимента выяснилось, что семаглутид не имеет никаких побочных эффектов.
Опубликовано: Наталья Павлова