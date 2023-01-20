Глава парламента Крыма заявил о готовности отразить наступление армии Украины

На полуострове сформирована достаточная группировка для отражения наступления украинской армии, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

"Мы не позволим им этого сделать. Группировка на случай каких-то экстренных ситуаций у нас достаточная. Население верит в силу Черноморского флота. Я буквально вчера был на перешейке. Ситуация там стабильная", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".