Глава парламента Крыма заявил о готовности отразить наступление армии Украины
2023-01-20 15:12
Владимир Константинов выразил уверенность в готовности Крыма к отражению наступления украинской армии на полурстров.
На полуострове сформирована достаточная группировка для отражения наступления украинской армии, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
"Мы не позволим им этого сделать. Группировка на случай каких-то экстренных ситуаций у нас достаточная. Население верит в силу Черноморского флота. Я буквально вчера был на перешейке. Ситуация там стабильная", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Раннее официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США поддержат Украину в ее стремлении вернуть Крым под свой контроль.
Опубликовано: Максим Алексеев