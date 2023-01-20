Дипломату из Египта понадобилось разрешение президента страны, чтобы жениться на иорданской девушке

Лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси такой документ выдал, теперь осталось только организовать свадьбу.

Специальное разрешение Президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси понадобилось дипломату этой страны, чтобы жениться на девушке с иорданским гражданством, сообщают египетские СМИ.

Согласно документу, "г-ну Алаэддину Абдель Монейму Мохаммеду Муссе, послу в дипломатическом и консульском корпусе", дано разрешение "жениться на г-же Ларе Талал Мохаммед Кауш, которая имеет гражданство Хашимитской Королевство Иордания".

По словам пресс-секретаря египетского президента Бассама Ради, Сиси вернулся в Египет в среду после участия в консультативном саммите в Абу-Даби.

Участие лидера Египта в саммите в Абу-Даби произошло в рамках "стремления Египта укреплять и развивать выдающиеся отношения со всеми братскими странами-участниками саммита".

Страна также намерена развивать "сотрудничества по укреплению механизмов совместных действий на благо арабских народов".