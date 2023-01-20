Продукты, которые помогут восстановиться после лечения антибиотиками
Зимой люди часто сталкиваются с простудами, инфекционными заболеваниями, многие болеют гриппом, ОРЗ. Поправлять здоровье приходится антибиотиками. Но после них тоже нужен период реабилитации.
Как пережить антибиотикотерапию с наименьшими последствиями, рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.
Антибактериальные препараты в определенных ситуациях просто необходимы, особенно при лечении сложных заболеваний, протекающих тяжелой форме.
Однако лечение наносит ущерб полезной микрофлоре организма.
Есть продукты, которые помогут восстановить здоровье после приема антибиотиков и улучшить состояние желудочной и кишечной флоры.
Как объяснил специалист, кишечник нуждается в поддержке уже во время лечения. Не стоит нагружать его жирными, многокомпонентными продуктами.
Тяжелую пищу надо заменить легкой, диетической, максимально обогащенной витаминами, минералами, антиоксидантами.
Дарья Русакова о вреде свежих фруктов при приеме антибиотиков:
«Антибиотики раздражают ЖКТ и могут стать причиной развития гастрита. А фруктовые кислоты негативно влияют на уже раздраженную слизистую желудка»
Фрукты и овощи надо вводить в рацион в тушеном или вареном виде (компоты, супы, блюда на пару). Есть продукты, жареные на масле или жиру, не рекомендуется.
По завершению антибиотикотерапии в меню должны присутствовать рыба, птица, фрукты, овощи, цельнозерновые продукты (каши, хлебные изделия), яйца.
Опубликовано: Храмова Оксана