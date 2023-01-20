Сильнее героина: какой наркотик убивает большое количество американцев

В Соединенных Штатах растет злоупотребление фентанилом. По статистике, из-за этого наркотика умирает примерно 9 американцев каждый час.

В прошлом году уровень смертности от фентанила в США увеличился до 10 процентов, достигнув более 110 тысяч смертей.

Более 70 процентов смертей были вызваны передозировкой препарата, который, по словам американского правительства, изготовлен из китайских материалов.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас сказал: "Мы видим, что химикаты, инструменты для изготовления и производства фенилаланина поступают из Китая, поэтому пытаемся ограничить их импорт. Также работаем с Мексикой, чтобы ограничить и предотвратить ввоз этих таблеткок в нашу страну".

Власти США считают, что причина повышенной распространенности фенатила среди потребителей связана с его низкой ценой по сравнению с другими наркотическими веществами.

"Фентанил - синтетический наркотик, который в 50 раз сильнее героина и в 100 раз сильнее морфина. Он убивает дыхательную систему. Большая проблема заключается в простоте его изготовления, потому что он производится из химического сырья, которое разрешено продавать на рынках", - объясняет эксперт по политике здравоохранения США Камир Алай.