5 крупных метеоритов обнаружено в Антарктиде
2023-01-20 16:20
Согласно пресс-релизу на Phys.org ученым удалось обнаружить на шестом континенте несколько небесных камней, крупнейший из которых имеет массу 7,6 кг.
Находка была осуществлена совместной бельгийско-швейцарской миссией.
Перед началом поисков специалисты м помощью спутниковых снимков определили потенциальные места падения метеоритов.
В результате поисков удалось обнаружить 5 крупных метеоритов, которые отправятся в Королевский бельгийский институт естественных наук для дальнейшего изучения.
Опубликовано: Сергей Стаалкер