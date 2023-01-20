5 крупных метеоритов обнаружено в Антарктиде

APS
2023-01-20 16:20

Согласно пресс-релизу на Phys.org ученым удалось обнаружить на шестом континенте несколько небесных камней, крупнейший из которых имеет массу 7,6 кг.

Находка была осуществлена совместной бельгийско-швейцарской миссией.

Перед началом поисков специалисты м помощью спутниковых снимков определили потенциальные места падения метеоритов.

В результате поисков удалось обнаружить 5 крупных метеоритов, которые отправятся в Королевский бельгийский институт естественных наук для дальнейшего изучения.

Опубликовано: Сергей Стаалкер









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