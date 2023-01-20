По обвинению в домогательствах арестован легенда ФК «Барселона» и близкий друг Месси

Бывший защитник футбольного клуба Дани Алвес обвинения отрицает. Его жена Джоана Санс в них тоже не верит.

По обвинению в сексуальных домогательствах сегодня задержан бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес, сообщает Супер.ру со ссылкой на испанские СМИ.

Издание уточняет, что близкого друга Месси арестовали в Барселоне в связи с инцидентом, который произошел в ночном клубе Sutton 30 декабря.

Самый титулованный футболист в истории, будучи в отпуске после чемпионата мира в Катаре, отдыхал на одной из местных вечеринок. Как рассказал заявитель, мужчина подошел к незнакомой девушке и якобы засунул руку под ее нижнее белье.

Сам спортсмен признался, что в тот вечер на самом деле был в Sutton, но просто танцевал и наслаждался отдыхом, не распуская руки. Но СМИ пишут, что у следствия имеется видеозапись, на которой видно, как несколько девушек подошли к компании Алвеса, и затем одна из них удалилась вместе с футболистом в туалет.

Что между ними произошло, установит следствие. Жена звезды спорта Джоана Санс заявила, что она не верит, что ее муж мог так поступить.