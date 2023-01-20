Мельникова заявила, что не уедет из России вслед за Смольяниновым

Бывшая жена Артура Смольянинова и актриса Дарья Мельникова заверила, что РФ покидать не собирается.

Актриса Дарья Мельникова в запрещенной сегодня в России соцсети написала, что не планирует покидать родину, следуя примеру экс-супруга Артура Смольянинова.

Видимо, Мельникову уже замучили вопросы подобного рода и она ответила на них очень эмоционально: "Да Господи! Никуда я не переезжаю... Ребят!".

Ранее актер Иван Охлобыстин заявил, что Смольянинов не раз избивал Мельникову.