Мельникова заявила, что не уедет из России вслед за Смольяниновым
2023-01-20 16:31
Бывшая жена Артура Смольянинова и актриса Дарья Мельникова заверила, что РФ покидать не собирается.
Актриса Дарья Мельникова в запрещенной сегодня в России соцсети написала, что не планирует покидать родину, следуя примеру экс-супруга Артура Смольянинова.
Видимо, Мельникову уже замучили вопросы подобного рода и она ответила на них очень эмоционально: "Да Господи! Никуда я не переезжаю... Ребят!".
Ранее актер Иван Охлобыстин заявил, что Смольянинов не раз избивал Мельникову.
Опубликовано: Наталья Гончарова