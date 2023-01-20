Рогов заявил об активизации боёв на всей линии соприкосновения в Запорожье

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал об увеличении интенсивность боёв между российскими и украинскими войсками в регионе.

20 января глава совета при администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что с недавних пор вооружённые силы Украины активизировали боевые по всей линии соприкосновения в регионе, проводя наступательные операции в районе таких населённых пунктов как Гуляйполе, Орехов, Белогорье, Малые Щербаки и прочие.

По словам Рогова, боевых действий такого уровня интенсивности никогда не наблюдалось в Запорожской области, поскольку ранее ВСУ менее интенсивно обстреливали территории за пределами линии разграничения.