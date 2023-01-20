Одна из самых богатых наследниц Индии собралась провести жизнь в монастыре
По словам восьмилетней Деванши Сангви, ее больше привлекает благочестивый образ жизни, нежели все материальные блага.
Родственники восьмилетней Деванши Сангви из Индии занимаются ювелирным бизнесом, приносящем отличную прибыль. Однако наследница 61-го миллиона долларов ради другой цели решила отказаться от достатка, сообщает Рамблер.
Хотя Деванши еще очень юна, но уже сейчас готовит себя к тому, чтобы провести в служении богу всю жизнь.
Сангви интересуют медитация и вопросы религии – джайнизма. По словам девочки, ее больше привлекает благочестивый образ жизни, нежели все материальные блага.
Близкие ребенка с пониманием и уважением отнеслись к ее выбору. Они, как и Деванши, также считают себя последователями джайнизма.
В основе этого религиозного течения - отказ от жизни в миру. Последователи джайнизма надеются достичь просветления ненасилием и минимизацией вреда всем живым существам.
Опубликовано: Светлана Гаврусева