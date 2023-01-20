Боррель: победа России над Гитлером и Наполеоном говорит о судьбе Киева

Глава евродипломатии Жозеп Боррель утверждает, что лидеры западных стран не должны думать о поражении России в украинским конфликте.

20 января Жозеп Боррель поучаствовал в церемонии награждения на территории Мадрида, получив премию "Новая экономика" и произнеся речь по этому поводу. Во время своего выступления Боррель публично напомнил, что российские войска ранее неоднократно почти проигрывали в войне с Наполеоном и Адольфом Гитлером, однако перегруппировались и одержали победу.

По мнению Жозепа Борреля, данное обстоятельство свидетельствует о необходимости увеличить военную поддержку Киева со стороны коллективного Запада, иначе Украину ожидает поражение.