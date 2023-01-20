Бритни Спирс решила сменить свое имя

Поп-звезда заявила, что отныне ее зовут River Red, что в переводе означает «Река Красная». Певица уже внесла изменения на своих соцстраницах.

40-летняя поп-исполнительница в своих соцсетях выложила фото Марса и указала в подписи, что отныне ее имя River Red. В переводе на русский это значит «Река Красная», сообщает Рамблер.

Бритни Спирс уже поменяла имя на своих страницах в соцсетях.

Западные СМИ заподозрили, что новое имя Бритни Спирс - это отсылка к роману певицы с Джастином Тимберлейком. Они были парой с 1997 по 2002 годы, а после расставания с Бритни музыкант написал песню «Cry Me a River».

Спирс недавно опубликовала архивные фото с Тимберлейком, где они играют в баскетбол. После этого исполнительница выложила еще и видеозапись, на которой звезде делают татуировку в виде сердца.

Подписчики решили, будто певица посвятила новое тату экс-возлюбленному, но Бритни уже опровергла эти слухи.