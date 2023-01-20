Сгорела последняя трущоба Сеула, сотни людей эвакуированы

Из-за пожара в чудом сохранившейся трущобе Сеула властям пришлось провести ее эвакуацию.

Пожар состоялся в так называемой деревне Гурен, Сеул.

Пожарные прибыли на вызов через 5 минут и сразу приступили к борьбе с возгоранием. параллельно шла эвакуация примерно полутысячи человек.

Сведений о пострадавших нет, но известно, что несмотря на усилия больше чем 800 сотрудников сил быстрого реагирования сгорело дотла не меньше 60 домов.