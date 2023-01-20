Путин уволил Павлова с поста помощника секретаря Совета безопасности РФ

20 января Владимир Путин подписал указ об отставке Алексея Павлова с должности помощника секретаря Совбеза России.

Вечером пятницы на официальном сайте правовой информации РФ появилась информация о том, что Владимир Путин ратифицировал президентский указ о снятии с должности Алексея Павлова, который ранее занимал пост помощника секретаря российского Совета безопасности.

Примечательно, что ранее в тот же день Путин принял участие в заседании расширенной коллегии Совбеза России, обсудив с постоянными членами органа ход спецоперации в Украине по видеоконференции.