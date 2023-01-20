Полиция начала расследование действий премьер-министра Великобритании Сунака

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак разместил в социальных сетях видео, на котором видно, как он едет в авто без ремня безопасности.

В четверг, 19 января Риши Сунак поделился в Instagram видео, в котором объявил о запуске государственного фонда поддержки инвестиций. Он разговаривал с британскими гражданами с заднего сиденья автомобиля. Пользователи отметили, что премьер-министр не был пристегнут ремнем безопасности.

Представитель Даунинг-стрит принес извинения от имени премьер-министра.

"Премьер-министр расстегнул ремень, чтобы снять короткое видео, но согласен, что это была ошибка", — заверил он.

Оппозиция моментально отреагировала на запись главы правительства.

"Риши Сунак не знает, как обращаться с ремнем в машине, кредитной картой, поездами, экономикой и страной. Список становится длиннее с каждым днем, и на это больно смотреть", — иронизирует представитель Лейбористской партии, которого цитирует The Guardian.

Полиция Ланкашира (Северо-Западная Англия) начала расследование отсутствия ремней безопасности. Согласно кампании правительства Сунака по безопасности дорожного движения, нарушение карается штрафом в размере до 500 фунтов стерлингов.