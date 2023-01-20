«Сломала ногу и умерла»: родные обвинили сотрудников «Диснейленда» в США в гибели матери

«Диснейленд» ждет судебный иск из-за издевательств над посетительницей, которая получила там смертельную травму.

Джоанна Агилар, 66-летняя жительница Калифорнии, посетила парк вместе с родными. На тот момент женщина восстанавливалась после травмы колена.

Работники «Диснейленда» предоставили посетительнице инвалидную коляску, но специальных лодок, куда бы она помещалась, не было. Потому гостье и ее близким предоставили обычную лодку, сообщает Космополитен.

В конце круиза у Джоанны не получилось самостоятельно выйти из аттракциона, и она попросила о помощи сотрудников «Диснейленда». Но те пенсионерке отказали. Более того - стали посмеиваться, наблюдая за усилиями женщины.

Агилар почувствовала стыд, смущение и в результате потеряла равновесие. Посетительница упала всем весом и сломала правую ногу. Это привело к септическому шоку.

Пострадавшую доставили в клинику, где она провела 10 дней, а затем прошла еще и курс реабилитации. По словам дочерей, там произошло заражение, которое стало смертельным.

Агилар умерла спустя 5 месяцев после инцидента в "Диснейленде". Ее дочери обвинили сотрудников парка развлечений в том, что те умышленно создали опасную ситуацию, которая привела к падению матери.

Но руководство тематического парка не согласно с обвинениями. Его представители считают, что выполнили свои обязанности.

По мнению юристов заведения, дочери Джоанны понимали, что есть риски для их матери. Но, тем не менее, требуют компенсации в виде оплаты расходов на медицинские, похоронные и судебные издержки.